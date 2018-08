Ternana, missione a Firenze per Hristov

© foto di Giacomo Morini

La Ternana prova a chiudere con la Fiorentina per il giovane difensore Petko Hristov. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il team manager degli umbri, Paolo Tagliavento, è infatti arrivato nella città toscana per chiudere il trasferimento del classe '99 in rossoverde.