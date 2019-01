Ternana, nel mirino per il centrocampo c'è D'Urso

© foto di Federico Gaetano

Nuovo obiettivo per il centrocampo della Ternana. Gli umbri, secondo quanto riportato da ternananews.it, avrebbero messo nel mirino Christian D'Urso. Classe '97, con attitudini offensive, D'Urso è un prodotto del vivaio della Roma. Dopo aver vestito le maglie di Latina, Carpi ed Ascoli in Serie B, il giocatore in questa stagione si è trasferito in prestito all'Apollōn Smyrnīs, che milita nella Super League della Grecia.