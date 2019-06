© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Ternana Francesco Nicastro ha commentato ai taccuini de La Sicilia l'ipotesi Catania: "Non ho avuto contatti con nessuno. Tornerei volentieri mi piacerebbe poter coronare il sogno di giocare in prima squadra, dopo aver giocato nelle giovanili per quattro stagioni".