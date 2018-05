Ternana, niente più Unicusano: la scritta sparisce anche dalla sede

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno al passato anche per la sede della Ternana: via la scritta Unicusano. Come riportato da Il Messaggero, dopo gli scudetti allo stadio e la testata del sito internet, la denominazione rifacentesi all'Università Nicolò Cusano sparisce anche dall'ingresso di via della Bardesca, sede della società neroverde. Niente più Unicusano Ternana, solo Ternana. A partire da luglio, ovviamente, ma la proprietà avrebbe già preso contatti con la FIGC per informarsi su tempi e metodi necessari per procedere al cambio di denominazione.