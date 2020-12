Ternana, non arriva la 12esima vittoria consecutiva: un primato sfumato di un soffio

Un record non raggiunto per un soffio, per quel 2-2 ottenuto contro la Turris.

La Ternana, che rimane comunque capolista del Girone C di Serie C, arrivava al match di ieri con alle spalle undici vittorie consecutive, le stesse del Cittadella della stagione 1999-2000 e della Reggina della passata stagione, e aveva quindi la ghiotta occasione per divenire l'unico club di C ad centrare 12 successi di fila.

Ma la formazione campana ha "sciupato" la festa della Fere di Cristiano Lucarelli, che comunque, la scorsa settimana, battendo l'Avellino, avevano superato lo storico record della formazione della stagione 1953-54, che si era fermata a 10 successi consecutivi nel torneo regionale.