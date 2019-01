© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da giocatore della Ternana per Fabrizio Paghera che, come riportato da ternananews.it, ha così commentato il primo impatto con la sua nuova squadra: "Ho trovato un gruppo mentalizzato sul da farsi. Cosa è successo prima non lo so perché non c'ero. Siamo una squadra forte, abbiamo tutto quello che serve per farlo sia come giocatori che come staff tecnico e medico. I ragazzi li ho trovati molto concentrati su quello che dobbiamo fare. Speriamo che il campo ci dia ragione".

"Se posso giocare subito? Il mio cuore mi dice di si ma spetterà allo staff tecnico decidere. Io mi sono allenato da professionista. Magari mi può mancare un po' di brillantezza. Abbiamo tante partite da giocare quindi ci sarà spazio anche per me. A me interessa soltanto che a giugno la Ternana sia in B".