Ternana, Pagni: "Felice di essere qui. Con De Canio faremo grandi cose"

Nella giornata di oggi Danilo Pagni si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua nuova avventura come direttore sportivo della Ternana: “Ringrazio la proprietà e la società che mi ha permesso di tornare in questa piazza dopo i bellissimi sei mesi che avevo vissuto qui in passato. Arrivo in un momento difficile, in cui bisogna ripartire dalle motivazioni. Sono felice di poter lavorare con mister De Canio, che doveva essere l'allenatore della Ternana prima di Gautieri, ma ci furono ostacoli burocratici e non se ne fece nulla allora. Insieme possiamo e dobbiamo fare tante cose. Adesso io mi considero un uomo della società, perché devo mettermi al fianco di chi ha dimostrato di volermi. - continua Pagni come si legge su Ternannews.it - Quello che ci hanno chiesto è riportare la Ternana dove merita e faremo di tutto per farlo, senza se e senza ma. Inutile rispiegare tutte le difficoltà che ci troviamo ad affrontare, ma la società è molto ambiziosa e ci sono i presupposti per fare molto bene senza buttare via tutto quello che rimane dalla scorsa stagione. Abbiamo 21 tesserarti e questo complica le cose, ma faremo quello che bisogna fare cercando di tenere qui coloro che amano davvero la maglia. Milan? Sono legato a loro, lo considero casa mia, ma bisognerà vedere se ci potranno esserci rapporti di mercato. Loro devono valutare se investire o meno in una seconda squadra, ma di certo con loro il rapporto è forte e solido”.