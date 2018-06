Ternana, Pagni: "Mazzoni e Fazio ci piacciono ma è presto"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Fresco di ritorno alla Ternana, il nuovo direttore sportivo neroverde Danilo Pagni è stato presentato ieri ai cronisti. Il suo lavoro, però, parte da alcuni temi fondamentali: difficile, per esempio, trattenere due giocatori come Montalto e Carretta, molto richiesti in Serie B e non solo. Sui possibili ritorni di Luca Mazzoni e Lito Fazio, lo stesso Pagni parla a Il Messaggero: "Sono due profili che ci piacciono ma ancora è presto".