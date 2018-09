Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.21 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento...

Serie A, live dai campi: Juventus, per Barzagli escluse lesioni gravi

Venezia, i convocati per il Benevento: ci sono Zigoni e Geijo

Pescara, Pillon: "Bene Monachello, ballottaggio in attacco"

Lecce, depositata la fideiussione sostitutiva per l'iscrizione al campionato

Crotone, Marchizza: "Felice per il debutto con l'Under 21"

Pescara, i convocati di Pillon per la trasferta di Brescia

Benevento, Il Mattino: "A Venezia per il primo blitz"

Ternana, Ranucci: "La battaglia è ancora in corso"

Brescia, Suazo: "Pescara ha qualità, B a 19 vittoria per il calcio"

Ascoli, i convocati per la sfida con il Lecce: out Coly e Carpani

Cittadella, i convocati di Venturato per il Cosenza: out Cancellotti

Ascoli, Vivarini: "Serve una vittoria per invertire la rotta"

Brescia, Suazo convoca 19 giocatori per la sfida con il Pescara

Cosenza, i convocati per la sfida con il Cittadella

Venezia-Benevento, le formazioni ufficiali: Citro out, c'è Di Mariano

Padova, i convocati di Bisoli: out Madonna

Palermo, Tedino: "Nestorovski? Se in forma non lo tolgo mai"

In occasione della presentazione della nuova Ternana alla città, a prendere la parola è stato il direttore sportivo Danilo Pagni . Poche ma significative le parole del dirigente rossoverde raccolte dai colleghi del Corriere dell'Umbria : "Ringrazio il presidente per questa opportunità. Ma ci tengo a sottolineare solo un concetto veloce: la prima parola che ho pronunciato quando c'è stata la mia presentazione è stata 'insieme', e oggi voglio ribadire questa idea. Dobbiamo lavorare tutti insieme, solo così possiamo raggiungere risultati".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy