Ternana, Partipilo vince il Premio Facco: la Lega Pro lo premia prima della finale playoff

Il ricordo non si frena neanche in tempo di Covid-19.

La finale dei Play- Off Serie C, in programma domani 22 luglio alle ore 20.45, in diretta Rai Sport ( spazio al pre-partita dalle 19.50), tra Reggio Audace e Bari vedrà anche la consegna del Premio Facco, arrivato alla seconda edizione.

Il riconoscimento, nato dalla collaborazione tra la Lega Pro e Rai Sport, ricorda Mario Facco, ex calciatore, tecnico anche di club di Serie C e voce della C per oltre 20 anni come commentatore tecnico della stessa emittente nazionale.

Il Premio Facco premia il gol più bello della regular season di Lega Pro 2019-2020.

Nel corso della trasmissione “C Siamo” su Rai Sport, curata da Paolo Ciotti e condotta da Giacomo Capuano, con il supporto di Simona Cantoni, sono state proposte le reti più belle del campionato Serie C, selezionate dalla redazione di Rai Sport e del programma, dal commentatore tecnico ed allenatore, Mario Somma e dai telespettatori tramite il voto sui social di Rai Sport.

Il gol più bello decretato da Rai Sport, dalla redazione del programma “C Siamo” e dai tifosi via social, è quello di Anthony Partipilo della Ternana. È la rete del momentaneo vantaggio della Ternana sul Rende, nella gara dell’8 settembre 2019.