Ternana, patron Bandecchi acquisterà sei respiratori per l'ospedale Spallanzani

Un aiuto concreto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus arriva dalla Serie C, e più nello specifico dalla Ternana. Come infatti riferisce ferelive.it, il presidente rossoverde Stefano Bandecchi acquisterà sei respiratori (per un valore di circa 30.000 complessivi) da donare all'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.