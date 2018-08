Ternana, per completare la rosa manca solo un attaccante

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de Il Messaggero, in casa Ternana è mister Luigi De Canio a fare il punto della situazione quando il gong del mercato è ormai prossimo:

"In difesa siamo a posto, dovremo invece trovare almeno un altro giocatore in attacco, per non farci trovare scoperti. Ringrazio Bandecchi per lo sforzo che fa, insieme al presidente Ranucci si è prodigato per cercare di fare le cose nel migliore dei modi. Sono tutti giocatori molto validi, i giovani e meno giovani, che hanno grande professionalità e un profilo elevato sotto l'aspetto tecnico-tattico".