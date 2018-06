Ternana, per la porta c'è l'idea Furlan

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dopo l'ottima stagione con la maglia del Trapani, il portiere Jacopo Furlan è rientrato al Bari, club proprietario del cartellino. Ma il suo prossimo futuro potrebbe essere ancora in Serie C, alla Ternana più precisamente. Come riporta ternananews.it infatti, l'estremo difensore è nel mirino del club umbro.