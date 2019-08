© foto di Federico Gaetano

La Ternana e la Juve Stabia hanno perfezionato in queste ore lo scambio di attaccanti che vedrà Giuseppe Torromino, classe ‘88, in Umbria a titolo definitivo e Kinglseay Boateng, classe ‘94, in Campania in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Ternananews.it.