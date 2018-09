Ternana, Ranucci: "Vogliamo la B. In tribunale o sul campo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sulla questione ripescaggi e il Format 19 applicato in Serie B è ormai alle porte, nella giornata di domani sarà emesso il verdetto. Tra le squadre in attesa di capire quello che sarà il futuro, c'è anche la Ternana, retrocessa in C dallo scorso campionato di B. Per il clima che si ha tra i rossoverdi, i microfoni di TuttoC.com hanno contattato il presidente Stefano Ranucci: “Siamo sereni, pensiamo a lavorare concentrandoci su ciò che dobbiamo fare, non siamo così mentalizzati solo su quello che succederà domani. Abbiamo fatto le cose per bene, ma il risultato delle gare si conosce sempre alla fine. Vedremo cosa dirà questa partita”.

Le sensazioni sono positive?

“Non possiamo andare a sensazioni. Noi abbiamo presentato le nostre memorie, letto quelle degli altri: avevamo diritto al ripescaggio, quindi ci siamo mossi di conseguenza. Di certo siamo di fronte a un Collegio di Garanzia abituato a cose importanti, sapranno esprimersi con serietà e competenza”.

La squadra a ogni modo è pronta per entrambi i campionati.

“Abbiamo lavorato per costruire una buona squadra, molti elementi provengono dalla Serie B, ma se saremo ripescati e ci sarà la possibilità di un'apertura del mercato, apporremo dei correttivi, anche per il solo fatto che dalla B alla C cambia il numero di over che possiamo avere in lista: in Cadetteria sono 18, contro i 14 della C”.

Se niente dovesse succedere, con quale spirito affronterete il campionato di Serie C?

“Come ogni anno ai nastri di partenza, la nostra volontà, sin dall'inizio, è quella di arrivare davanti agli altri. Se non avremo la B nelle aule di tribunali, faremo di tutto per ottenerla sul campo”.