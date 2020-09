Ternana, ritorno al futuro: accordo con Cesar Falletti. Manca solo l'ok del Bologna

vedi letture

Dopo aver mancato l'appuntamento con la promozione in Serie B tramite i playoff e in attesa di doversi, probabilmente, confrontare con un Girone C di Lega Pro dall'alto coefficiente di difficoltà vista la presenza di compagini quali Bari, Catanzaro, Palermo, Avellino e Catania, la Ternana è prossima ad un colpo da novanta. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club del presidente Bandecchi avrebbe trovato l'accordo per il ritorno al 'Liberati' di Cesar Falletti, centrocampista classe 1992, rientrato al Bologna dopo il prestito al Club Tijuana in Messico e già protagonista con le Fere dal 2013 al 2017, su base quadriennale. Per la fumata bianca si attende il via libera del Bologna.