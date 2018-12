Fonte: gianlucadimarzio.com

© foto di Federico Gaetano

La Ternana quest'oggi è uscita sconfitta per 3-2 dalla trasferta di Ravenna, e il futuro dell'attuale allenatore Luigi De Canio in panchina potrebbe anche essere a rischio. Dopo la sconfitta i vertici del club, tra i quali il proprietario Stefano Bandecchi, si sono dati appuntamento a Roma per valutare il da farsi. Non è però certo l'esonero: potrebbe anche prendere piede l'ipotesi di una nuova conferma.