Ternana, Russo all'esordio: "Avremmo meritato la vittoria"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Michele Russo, della Ternana, era all’esordio con la compagine rossoverde ed è sceso in campo al Città di Meda nel pareggio 1-1 contro il Renate. "Speravo in un esordio con vittoria, che avremmo meritato. Devo dire che ho trovato lo spirito giusto ed una bella accoglienza. Questa è una squadra che ha evidenti qualità quindi sono certo che le cose non potranno che migliorare da ogni punto di vista". Lo riporta ternananews.