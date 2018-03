Ternana, sfida al Brescia per Quaini del Racing Fondi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Gli occhi di Ternana a Brescia puntati su un elemento di Serie C: secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, le due società stanno seguendo il percorso di Alessandro Quaini, centrocampista classe 1998, attualmente in forza al Racing Fondi, con il quale ha collezionato 21 presenze in campionato.