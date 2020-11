Ternana show, Lucarelli: "Non mi accontento. L'unica cosa che conta è l'obiettivo finale"

Primato in classifica, maggior numero di vittorie e di reti segnate. La prima parte di stagione della Ternana è senza dubbio una delle note più liete della nuova stagione di Lega Pro. Un rendimento, quello delle Fere che ha sorpreso anche lo stesso tecnico Cristiano Lucarelli. “Non mi aspettavo in cosi poco tempo di vedere un’identità di gioco, i risultati e il gruppo - ha raccontato l’allenatore al Corriere dello Sport -. Ma la strada è lunga. Abbiamo ancora delle pause durante la partita e ci complichiamo la vita da soli. C’è una maturazione da compere per essere ancora più risolutivi. Non mi accontento, non cerco consensi e so che tutto ha un valore se si raggiunge l’obiettivo finale”.

Chiosa finale sul rapporto con il presidente Stefano Bandecchi: “Cerca la perfezione, come me. Non ha gradito quando abbiamo tolto il piede dall’acceleratore e ha ragione”.