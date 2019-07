Ternana, si punta a riportare in Italia Forte del Waasland-Beveren

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Ternana vuole provare a riportare in Italia il centravanti Francesco Forte, classe ‘93, attualmente in forza al Waasland -Beveren in Belgio dove ha collezionato 31 presenze con otto reti. Una trattativa non facile, come rivela Ferelive, poiché il calciatore farebbe un passo indietro (scendendo dalla A belga alla Serie C) accettando la corte dei rossoverdi anche se la presenza di Fabio Gallo e Guido Marilungo, con cui ha lavorato allo Spezia due stagioni fa, potrebbe favorire un suo rientro in Italia.