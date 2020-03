Ternana, società e tifosi devolvono il rimborso abbonamenti all'ospedale cittadino

Attraverso una diretta Instagram, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi aveva fatto una richiesta ai propri tifosi, quella di rinunciare al rimborso dell'abbonamento che il club dovrà erogare ai possessori dello stesso per coprire le partite alle quali la tifoseria non ha potuto assistere, che saranno probabilmente anche quelle che si dovranno giocare alla ripresa. Il tutto, però, per una nobile causa, donare quei soldi all'ospedale Santa Maria.

E i tifosi non si sono sottratti. Curva Nord e Centro di Coordinamento hanno immediatamente aderito all'iniziativa, chiedendo agli altri supporters, tramite comunicato, di fare lo stesso.