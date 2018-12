Ternana, squadra in ritiro senza Diakitè. Possibile addio a gennaio

© foto di Federico Gaetano

La Ternana va in ritiro ma senza Modibo Diakité. Il difensore centrale sarà squalificato per il match con il Ravenna per raggiunto limite di ammonizioni, ed è rimasto ad allenarsi al "Liberati". Il Corriere dell'Umbria ipotizza che, dietro questa scelta, ci sia uno scenario che vedrebbe il centrale lasciare i rossoverdi a gennaio.