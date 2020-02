vedi letture

Ternana, sub iudice la posizione di Gallo: patron Bandecchi si guarda intorno

Una Ternana che ha faticato a decollare per come ci si attendeva, e un patron Stefano Bandecchi decisamente furioso, soprattutto il ko contro la Reggina. Che pare aver mescolato un po' le carte in tavola: come riferisce ternananews.it, infatti, appare sub iudice la posizione di mister Fabio Gallo, che al momento non ha un futuro segnato, ma non è nemmeno saldo nella sua posizione: Bandecchi si sta guardando intorno, a breve avrà probabilmente dei colloqui conoscitivi con altri allenatori, ma tutto è ancora da scrivere.