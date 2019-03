© foto di Federico Gaetano

Il vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul futuro della società: “Io tengo a dire che un minuto dopo la fine di questa conferenza, per volere del dottor Bandecchi e di tutta la società, dobbiamo assolutamente concentrarci su quello che è purtroppo la salvezza, obiettivo che deve essere assolutamente chiaro a tutti, della Ternana. Da oggi bisogna lasciar lavorare la squadra e dare ai giocatori tutti gli strumenti per raggiungere un obiettivo fondamentale. - continua Tagliavento come riporta Tuttoc.com - Blocco retrocessioni? Speriamo non ce ne sia bisogno, ma è tutto aperto anche se credo sia difficile azzerarle completamente. La scorsa settimana la COVISOC ha fatto i normali controlli e ci ha elogiato dicendosi però perplessa per tante altre situazioni. Questo può aprire decine e decine di scenari, ma non vorrei salvarmi sulle disgrazie altrui o sulle fortune di altri. Vorrei ce la conquistassimo da soli".