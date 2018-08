Ternana, Tagliavento: "Iniziati i lavori al Liberati"

Fonte: ternananews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riguardo la situazione dei campi dove abitualmente la Ternana Calcio svolge gli allenamenti, interviene il Club Manager rossoverde, Paolo Tagliavento: "Abbiamo il piacere di comunicare che sono iniziati i lavori per la posa del manto in erba naturale al "Taddei". Contestualmente si procederà allo svolgimento di lavori sostanziali, ed economicamente ingenti, anche sul terreno del Libero Liberati. Il manto del campo principale infatti, a causa degli agenti atmosferici e dei numerosi allenamenti che la squadra è stata costretta a svolgerci stante l'indisponibilità dell'antistadio, si è oltremodo rovinato. Situazione notata ancora una volta anche dal presidente Ranucci che ieri ha seguito l'amichevole con il Latina in streaming.

A causa di questi fondamentali interventi per un periodo di tempo limitato, la prima squadra sarà ospite dello Sporting Terni all'impianto di Gabelletta che come Società intendendiamo ringraziare già da ora per la collaborazione e la disponibilità mostrata".