Ternana, Tagliavento: "La ripresa? Prima il picco del virus, poi valuteremo"

Un passato da arbitro, un presente da dirigente. Paolo Tagliavento, ex fischietto di Serie A e oggi vicepresidente della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale al Corriere dell’Umbria: “Bandecchi sta facendo di tutto, non solo a livello di soldi. Ha voluto che io tenessi un filo diretto con il direttore dell'ospedale per aggiornamenti continui sulla situazione a Terni, sta monitorando e cercando ogni tipo di risorsa utile da far arrivare a Terni. Quando la ripresa? Mi sento spesso con il presidente Ghirelli ed è tutto un lavoro in divenire. Prima si deve aspettare il picco del virus, poi si vedrà sul da farsi. Uno scenario che porta in dote con sé delle sensazioni che non sarà una sosta breve ma si andrà molto lunghi".