Ternana, Tagliavento: “Le Fere, la mia sfida”

13.10 - Conclusa la conferenza stampa di Marco Giampaolo. 13.10 - Qual è il clima del derby dopo la tragedia del ponte Morandi? "Nello sport ci deve essere la rivalità, lo sfottò, anche in quello si sta insieme". 13.08 - Che Genoa ti aspetti? "Una squadra aggressiva, che non...

LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio"

Inter, i convocati di Spalletti: out Vrsaljko e Dalbert

Atalanta, seduta al mattino: trauma facciale per Barrow

Sassuolo, lavoro differenziato per Jens Odgaard

Sampdoria, assente solo Barreto: per lui recupero in piscina

Bologna, differenziato per Da Costa. Pulgar e Gonzalez in gruppo

Parma, terapie per Di Gaudio e Gobbi

Oggi in TV, la serie B, gli anticipi di A ed il Superclasico

Torino, Zaza è il dodicesimo uomo per eccellenza di Mazzarri

Fiorentina, tegola Pjaca: lombalgia acuta per il croato. Salta il Bologna

Milan, Ibra esce allo scoperto: chiamata a Galliani per ringraziarlo

Atalanta, fastidi alla vista per Barrow: lunedì novità sui tempi di recupero

Roma, risentimento muscolare per Olsen. A Udine giocherà Mirante

Domani Lazio-Milan, i convocati di Gattuso. Rossoneri in emergenza

Inter, in mezzo si cambia: Spalletti prova un centrocampo mai visto

Verso Juventus-Spal, tutte le ipotesi per l'attacco bianconero

L’ex arbitro internazionale Paolo Tagliavento , attuale club manager della Ternana, ha parlato della sua esperienza con la società rossoverde. E, dopo un viaggio a ritroso nella sua carriera, ha raccontato la sua nuova avventura con gli umbri. "Ho avuto l’opportunità di scegliere la Ternana - ha detto Tagliavento a Radio Marte -. Non è stato semplice per uno che esce dal mondo degli arbitri, ma le sfide mi sono sempre piaciute ed ho deciso, seguito di un progetto importante, di tentare questa nuova sfida e il pensiero di poterla vincere insieme alla mia città mi ha entusiasmato".

