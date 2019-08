© foto di Federico Gaetano

Paolo Tagliavento, ex arbitro e oggi vicepresidente della Ternana, intervistato da Il Messaggero, ha dichiarato:

"Lo scorso anno abbiamo avuto una squadra moscia e questo non è stato bello, come dice il presidente Bandecchi. Certo non bisogna mai superare quella linea, quella sopra la quale non devi permettere a nessuno di andare, nemmeno ai grandi campioni, ai grandi capitani. Se loro quella linea non la oltrepassano, allora è un insegnamento anche per gli altri. Bandecchi anche quest’anno investe 10 milioni di euro e non abbiamo debiti. Niente spese pazze ma il ds Leone ha le spalle coperte”.