Ternana, Tagliavento: "Non mi sarei aspettato di essere coinvolto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex arbitro, ora club manager della Ternana, Paolo Tagliavento, intervistato dal Corriere dello Sport, rivela la sua passione per i colori rossoverdi: "Sono tifoso della Ternana da sempre. Sfegatato, al punto che in ogni trasferimento aeroporto-albergo sfoderavo il mio iPad, concentrazione massima e assente per qualsiasi altro tipo di attività. La partita della mia squadra del cuore era davvero imperdibile. Il virus lo ha trasmesso mio papà, ero un ragazzo quando la Ternana vinse a Cesena lo spareggio per la C1, allenatore Tobia. Momenti indimenticabili, però non mi sarei aspettato di essere coinvolto nel progetto".