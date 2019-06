Ternana, tre colpi in canna: Proietti, Simi e Mammarella

© foto di Federico Gaetano

La Ternana è pronta ad agire sul mercato. La compagine rossoverde, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, vuole il centrocampista del Teramo Mattia Proietti, mentre sta bussando in casa Viterbese per Simone Simi. Rimane in auge l’interesse per Carlo Mammarella (37), terzino sinistro di grande esperienza, in uscita dalla Pro Vercelli.