Ternana, Vantaggiato: "Lo scorso anno ero la 3^ scelta. Con Lucarelli mi sento protagonista"

Lo scorso anno in oltre 30 presenze Daniele Vantaggiato non riuscire a raggiungere la doppia cifra in fatto di realizzazioni. Oggi il dieci della Ternana è già a quota 5 in dieci presenza. Un ritorno ai livelli delle stagioni passate che lo stresso attaccante ex Livorno ha raccontato dalle colonne del Corriere dell’Umbria: "L’anno scorso non mi sentivo in fiducia. Mi ritrovavo dopo buone prestazioni a essere la seconda o la terza scelta in attacco. Per esempio, dopo il gol vittoria di Potenza, in una trasferta delicata come quella di Monopoli mi ritrovai in panchina. Tutte situazioni che fanno perdere concentrazione e fiducia nel proprio lavoro. Quest’anno mi sento più partecipe sia del gruppo che del progetto tattico. Lucarelli cerca di infondere la giusta mentalità per affrontare tutti i problemi che si presentano nell'arco della stagione. Si focalizza molto sull’approccio alla gara e sull’impronta da dare al gioco. Poi spetta a noi mettere in pratica quanto detto in settimana".