Ternana, vittoria in amichevole contro la Pro Vercelli

© foto di Federico Gaetano

Ad Alice Castello, nel vercellese, si è giocata questo pomeriggio l'amichevole tra Pro Vercelli e Ternana, con la squadra umbra vittoriosa per 1-3 a discapito delle bianche casacche.

Da subito scatenato Marilungo, che al 4' porta in vantaggio la Ternana e firma poi il raddoppio al 12': in avvio gara il neo acquisto delle Fere colpisce con un potente diagonale il pallone che si insacca a rete, e si ripete dopo sfruttando un assist di Vives. Anche l'inizio della ripresa è positivo per i rossoverdi: al 47' Frediani e Giraudo provano a confezionare la terza rete, ma è decisivo il tocco involontario di Milesi, per appunto lo 0-3. Il gol della bandiera lo segna al 60' Gerbi con una grande girata su assist di Foglia.

Da segnalare, in cronaca, il rigore fallito da L. Gatto per la Pro Vercelli: al 19' della prima frazione di gioco, i piemontesi conquistano il rigore per fallo di mano di Lopez, ma Gagno è reattivo nel parare la sfera.