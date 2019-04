Fonte: figc.it

© foto di Federico Gaetano

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato cinque società di Lega Pro. Il TFN ha inflitto 4 punti di penalizzazione in classifica al Cuneo (Girone A di Serie C) e 2 punti a Lucchese (Girone A di Serie C) e Siracusa (Girone C di Serie C) per una serie di irregolarità amministrative su segnalazione della CO.VI.SO.C.

Il Tribunale ha inoltre inflitto 3 punti di penalizzazione in classifica al Bisceglie (Girone C di Serie C) e 2 punti di penalizzazione al Rieti (Girone C di Serie C) per non aver depositato le attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra, nonché per il Bisceglie anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.