TFN, accolti i ricorsi di Matera, Reggina, Pro Piacenza e Cuneo

Il TFN annulla la delibera del commissario, e accoglie i ricorsi di Matera, Reggina, Pro Piacenza e Cuneo in merito alla nota vicenda delle fidejussioni garantite dalla "Finworld". Questo il comunicato ufficiale:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha accolto i ricorsi riuniti con richiesta di misura cautelare anticipata da parte delle società Matera, Reggina, Pro Piacenza e Cuneo e per l’effetto annulla, nella parte impugnata, la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al Com. Uff n. 59 del 30.08.2018 e il Com. Uff. n. 91/L del 30.08.2018 della Lega Pro".