TFN, deferito il Siracusa su segnalazione COVISOC

Fonte: Figc.it

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Siracusa (Girone C di Serie C) per alcune irregolarità amministrative.

Il Procuratore ha deferito l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società, Gaetano Cutrufo, il direttore generale, Giuseppe Iodice e Manuel Daffara, Nicola Mancino e Salvatore Sandomenico, all’epoca dei fatti tesserati per il Siracusa Calcio.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria, diretta e oggettiva.