Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Rosario Lamberti, inibizione di mesi 8 (otto); - per la società Matera Calcio Srl, punti 12 (dodici) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara l’improcedibilità del deferimento in relazione alla società AS Pro Piacenza e irroga al sig. Maurizio Pannella, in accoglimento del deferimento, l’inibizione di mesi 6 (sei)