The Final Countdown - 90 minuti per restare in serie C

Giornata decisiva per decidere chi resterà in serie C. Nel tardo pomeriggio infatti si giocheranno infatti le gare di ritorno dei playout, con sei squadre pronte a darsi battaglia per non subire l'onta della retrocessione.

Dopo le gare di andata, Cuneo e Vicenza, che sfideranno a domicilio rispettivamente Gavorrano e Santarcangelo, partono con i favori del pronostico, visto che con la vittoria nella gara d'andata potrebbero accontentarsi anche di un pareggio.

Discorso diverso nel girone C, dove Racing Fondi e Paganese hanno dato vita ad uno spettacolare 2-2, con la gara di oggi che promette assoluto spettacolo.

Ricordiamo il regolamento per i playout: In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

GIRONE A

Gavorrano-Cuneo

GIRONE B

Santarcangelo-Vicenza

GIRONE C

Paganese-Racing Fondi