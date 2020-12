Tifosi del Bari non chiedono il rimborso dell'abbonamento. LDL: "Gesto che ci ha scaldato il cuore"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, come riportato da TuttoBari.com ha voluto ringraziare così i 4200 abbonati che hanno rinunciato al rimborso: "In un momento così difficile abbiamo ricevuto un grandissimo gesto dai nostri tifosi. Ci ha veramente riscaldato il cuore, è una grandissima iniezione di fiducia per poter lavorare ancora con più forza e dedizione. Ci sembrava importante ringraziarli uno ad uno, per questo mi sono preso l’impegno di firmare ogni singolo attestato di ringraziamento che sarà dentro ogni gift box, pieni di sorprese. Un enorme gesto che la tifoseria ha avuto nei nostri confronti, inaspettato in questi tempi e siamo felici di poterlo celebrare insieme a loro, regalando un nostro pensiero. Ho deciso di premiare questo grandissimo numero di tifosi che ha dimostrato tanto. Non è un momento facile, questo gesto lo rispetto tanto e per questo sono qua”.