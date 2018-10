Tifosi lanciano la petizione: "Chi ha visto la Virtus Entella?"

Iniziativa a sostegno della Virtus Entella lanciata da un tifoso biancoceleste attraverso la piattaforma change.org, utilizzata per la raccolta di firme a sostegno di petizioni online. Ecco il testo pubblicato e successivamente rilanciato dallo stesso club ligure attraverso il proprio account Twitter:

"Ciao a tutti sono un tifoso di calcio che ha sottoscritto un abbonamento ad agosto ed a oggi non ha ancora visto la propria squadra del cuore scendere in campo. Non so cosa sia successo: mi dicono che un tribunale del CONI (massimo organo di giustizia sportiva) abbia deciso che dobbiamo giocare in serie B ma nella classifica non vedo il nome Entella , dicono che gli altri presidenti una mattina si son svegliati e han fatto ricorso contro questa decisione insieme alla federazione che è presieduta da un dirigente del CONI . Mi dicono anche che la UEFA e la FIFA si stanno un po' spazientendo e questa situazione da Repubblica delle Banane possa portare alla nostra esclusione e affiliazione a questi importanti organismi . Mi dicono anche che tutti i ragazzi del settore giovanile non possono giocare perché legati alle sorti della prima squadra. Mi dite se è tutto vero oppure sono su Scherzi a parte?"