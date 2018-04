Tiribocchi: "Il vantaggio del Livorno sul Siena sarà determinante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Tiribocchi, attuale vice di Lorenzo D'Anna alla Primavera del Chievo, dopo aver condotto per un breve periodo la prima squadra dell'Olbia nella scorsa stagione al posto dell'esonerato Mignani per poi tornare a seguire l'Under 17 dei bianchi, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare l'andamento del Girone A di Serie C, che sta volgendo al termine e sta quindi per emettere i suoi verdetti.

Simone, sarà promosso in B il Livorno o la Robur Siena? "Credo che il vantaggio di 2 punti del Livorno sul Siena sia determinante a questo punto della stagione, quindi punto sul Livorno anche se continuo a sperare nel Siena visto il mio passato (34 presenze in bianconero nella stagione 2000/01, ndr) e l'amicizia con l'allenatore del Siena (il già citato Mignani, ndr)".

Ti aspettavi un finale del genere? "Non me lo sarei aspettato quando eravamo ancora a metà campionato: il Livorno stava dominando ma grande merito va al Siena che ci ha sempre creduto. E allo stesso tempo c'è il demerito del Livorno che non è riuscito a gestire bene il vantaggio che aveva".