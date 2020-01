© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Potrebbe cambiare casacca in questo mercato di gennaio Riccardo Barbuti, attaccante classe 1992 dell'Alma Juventus Fano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore ex Teramo e Pescara sarebbe un obiettivo sensibile per tre club di Serie C: Padova, Reggiana e Novara.