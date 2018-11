TMW - Ad Catania risponde all'Entella: "Attendiamo il Consiglio di Stato"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania e consigliere federale, presente anch'egli all'Assemblea elettiva di Lega Pro, ha affermato dal palco degli uffici di Firenze: "La presenza di tutte le componenti del calcio è importante per questa assemblea, mancano solo Lega A e B... una dimenticanza. Questo dimostra l'importanza del nuovo corso, quanta voglia di unità di intenti ci sia, e anche oggi è importante mostrarsi compatti, intendo anche nella votazione. Al futuro eletto dico che si, la strada maestra è stata tracciata, da Gravina, ora seguiamola e andiamo avanti affinché la C abbia il ruolo che le compete e una sopravvivenza agibile. Vorrei anche rispondere all'Entella: i conflitti di interesse non mi piacciono, il consiglio federale ancora non si è pronunciato, deve aspettare il giorno 15 il consiglio di stato. Poi è vero che c'è stato un sopruso che ha permesso a una lega di dettare legge, ma che è una lega che ha perso interesse. Il rispetto delle regole poi ci sarà, la Figc è tenuta a farlo: ma c'è il discorso della riforma dei campionati, che non può riguardare una sola lega ma il contesto generale di tutte le componenti. Senza la base non esiste la piramide, e il lavoro deve rendere solida la base. Io dico che le riforme possano anche essere anticipare, allora si sarà raggiunto l'obiettivo del nuovo corso. Ma prima aspettiamo il consiglio di stato".