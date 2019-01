TMW - Ag. Di Piazza: "Il mio assistito ha scelto di giocare a Catania"

Diventa un caso di mercato il possibile trasferimento di Matteo Di Piazza a titolo definitivo al Catania. Il problema è che c'è un ostacolo serio tra l’attaccante siciliano e il Catania: si chiama Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza. Il patron dei calabresi avrebbe promesso il centravanti in serie C al Catanzaro. Soluzione non gradita però al calciatore. Lo conferma l'agente Giovanni Tateo in esclusiva ai nostri microfoni: "Ieri mi sono incontrato con il presidente Guarascio a Lamezia per definire il passaggio di Di Piazza al Catania. Ad oggi non abbiamo trovato nessun accordo. Motivo? Guarascio vorrebbe mandare Matteo al Catanzaro. Nulla contro gli amici di Catanzaro, né contro il presidente del club Noto che reputo un professionista serio e facoltoso. Il mio assistito vorrebbe rilanciarsi a Catania, in B ha trovato fin qui poco spazio, con gli etnei ci sono tutte le premesse per ritornare a fare la differenza. In più c'è la volontà del ragazzo di riavvicinarsi a casa e non vuole fare un torto ai tifosi del Cosenza, storici rivali del Catanzaro.