TMW - Akragas, Vullo non accetta. In panchina andrà Criaco

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Salvatore Vullo sulla panchina dell'Akragas, ma alla fine il tecnico ha deciso di non accettare la proposta della società del presidente Alessi. Per questo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club ha deciso di affidare la panchina a Leo Criaco, vice di Di Napoli, anche se per il futuro restano in ballo anche i nomi del preparatore Nicola Albarella, dell'allenatore dei portieri Leo Pellegrino e infine anche di Accurso Sclafani, ex mister della Berretti.