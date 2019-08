Fonte: Luca Bargellini

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Colpo in attacco per l’Albinoleffe: come raccolto dalla redazione di TMW, il club seriano si è assicurato le prestazioni dell’esterno Luca Petrungaro classe 2000. Petrungaro l’anno scorso ha giocatore oltre 30 partite con il Torino Primavera realizzando sette gol e sei assist