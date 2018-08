TMW - AlbinoLeffe, per Coppola si inserisce anche la Paganese

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Giorni decisivi per Fausto Coppola, centrocampista classe '97 legato all'AlbinoLeffe fino al 2019. Per il giocatore napoletano, secondo quanto appreso da Tmw, restano in piedi gli interessamenti di Gubbio e Arezzo, ai quali si è aggiunto anche quello della Paganese. Si vedrà nelle prossime ore.