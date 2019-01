TMW - Albissola, offerta per il centrocampista Romizi

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Marco Romizi, centrocampista classe ‘90, sarà lontano dall’Albinoleffe. Nei giorni scorsi sembrava fatta per il suo passaggio al Rimini, ma nelle ultime ore l’Albissola si sarebbe inserita nella corsa presentando un’offerta al club seriano per il calciatore. Si profila così una sfida a due per l’esperto centrocampista che chiude dopo appena sei mesi l’avventura col club bergamasco.