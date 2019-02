TMW - Alessandria, Atzori o Sannino per la panchina

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Dopo l’esonero di Gaetano D’Agostino l’Alessandria si guarda attorno alla ricerca di un nuovo allenatore per risollevare la stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono due i nomi in pole per guidare i grigi: Giuseppe Sannino, esonerato a gennaio dai greci del Levadiakos, e Gianluca Atzori, ex di Pro Vercelli, Siena e Reggina fra le altre.