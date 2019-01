TMW - Alessandria, fatta per Chiarello della Giana Erminio: la foto

Fonte: Gianluigi Longari

Operazione definita dall'Alessandria. Come raccolto dalla nostra redazione il club grigio ha chiuso per l'arrivo a titolo definitivo dalla Giana Erminio di Riccardo Chiarello, centrocampista classe 1993: per lui contratto di due anni e mezzo. Ecco la foto del calciatore con la sciarpa del suo nuovo club: